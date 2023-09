Uomini e Donne | Tina Cipollari si scaglia contro Aurora

Curiosità: Uomini e donne è un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996.

Diventata volto simbolo della violenza sulleGessica Notaro non si è data per vinta e, ... Questo concorso coinvolge migliaia di ragazze l'anno e molte possono avere a che fare con...La puntata di oggi diè stata particolarmente turbolenta. E a finire al centro delle polemiche è stata Aurora Tropea , rea di aver ballato e parlato con il cavaliere Elio dopo la furiosa lite con Tina ...

Uomini e Donne, Beatrix emoziona Brando e lo studio con la sua storia [VIDEO] ComingSoon.it

Scatta a Drenthe la cinque giorni di gare per i titoli continentali. Si comincia con le crono: la 18enne cremonese favorita tra gli junior. L'ultimo giorno la prova in linea dei professionisti: super ...Il 64% degli italiani pensa che i propri connazionali guidino male, e ben il 75% ritiene che gli automobilisti non rispettino e il codice della strada, con una percentuale più ...