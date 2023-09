Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 19 09 23

Leggi su isaechia

(Di martedì 19 settembre 2023) Voi sapete quanto io viva nel terrore che Ida Platano e Alessandro Vicinanza possano mollarsi e tornare nel parterre diad ammorbarci con i drammi che ormai ci accompagnano dai tempi in cui Ida usciva con Sossio Aruta (si, ogni tanto sento l’esigenza di ricordare che persino Sossio – SOSSIO– è riuscito a levare le tende dagli Elios, e pure a procreare, mentre c’è chi in quegli studi probabilmente ci farà piantare la lapide), però, ecco… come dire… senza assolutamente voler fare l’uccello del malaugurio eh… però io non è che li abbia proprio visti bene, bene, bene. Già questa estate abbiamo indirettamente assistito alle loro liti e riappacificazioni, debitamente esposte attraverso specifiche mosse social, che ci hanno fatto capire che il rapporto è traballante, poi andare d’accordo mentre si passa da un viaggio all’altro e da un resort ...