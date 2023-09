Uomini e Donne | ex tronista si apre con i suoi follower | “Sono dalla psicologa | a 24 anni ero in un tunnel buio e…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 19 settembre 2023) Matteo Ranieri, in un lungo video pubblicato sui social, ha parlato dell’importanza del supporto psicologico consigliando ais di andare in terapia qualora ne sentissero il bisogno. L’exdisi è mostrato nella sala d’attesa, pochi istanti prima dell’inizio della seduta. Una volta uscito, ha registrato un video in cui ha esordito: “è andata direi abbastanza bene, nel senso che – anchemia faccia probabilmente non sembra – sto meglio“. Matteo ha poi continuato: Mi è servito, mi serve sempre perché andare a lavorare su noi stessi è importante. Sia quando stiamo male che quando stiamo bene, a maggior ragione quando non stiamo bene. Non so neanche ...