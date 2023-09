Uno Chef sul red carpet

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) Questo autunno la ‘Fashion Week' milanese, fra i tanti appuntamenti, presenta un'interessante novità che potrebbe rappresentare un nuovo importante asset per il futuro del ‘Made in Italy'. Indiscutibilmente la Moda e la Cucina rappresentano due delle punte di diamante dell'immagine dell'Italia nel mondo, e se si potessero creare delle sinergie fra i due mondi e presentarli uniti in un unico format? Maurizio Manca da più di trent'anni direttore creativo e stilista di Bozart ha lasciato la matita ed è entrato in cucina studiando il modo di trasformare i gusti della moda in una ricetta ed in un piatto che potessero rappresentare lo stesso gusto. Come è fatto un piatto romantico? Uno minimal o uno barocco? Quali sono le risonanze fra un gusto Chic-Bon-Ton nella moda ed in cucina? Quale piatto ha lo stesso ‘gusto' di un tailleur, a che cosa si abbina a tavola una collana di perle? Il ...