Un italiano su due è vittima di discriminazione | la campagna di ACE contro l’odio

Leggi su funweek

(Di martedì 19 settembre 2023) Laè un fenomeno ancora troppo frequente in Italia tanto che unsu due ne è stato. Il 77% ha assistito ad almeno un atto discriminatorio e il 50% non ha reagito. Oltre il 70% degli intervistati dichiara che il maggior numero di discriminazioni avvengono a scuola, a seguire troviamo i social media (oltre il 50%). Nella fascia di età tra i 16 e i 19 anni lapassa dalla forma verbale a quella fisica. È quanto emerge da una ricerca commissionata da ACE, leader nei detergenti per la casa e i tessuti e marchio di Fater e impegnata nella diffusione di una cultura del pulito dentro e fuori casa, che ha indagato il vissuto e il percepito dellain Italia. A fronte dei risultati dell’indagine il brand ha deciso di scendere in campo ...