Un beneventano al comando della Radiomobile dei Carabinieri di Padova

(Di martedì 19 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAlnel Nucleo Operativo eCompagnia diè giunto il tenente Antonio Zarrillo, 30 anni, originario di Benevento. Già ufficiale nell’Esercito Italiano, spinto da una forte vocazione personale, nel 2016 entra nell’arma dei, rinunciando al grado e? riaffrontando tutto l’iter concorsuale e formativo dell’accademia di Modena escuola Ufficiali di Roma. Nel 2021 è assegnato al 9° Battaglione CC “Sardegna” a Cagliari e dal settembre 2022 a luglio 2023 è stato impegnato nella Missione Internazionale MSU (Multinational Specialized Unit) – KFOR (Kosovo Force) in Pristina (Kosovo). Foto e testo daoggi.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Curiosità: Ferdinando Beneventano del Bosco (Palermo, 1813 – Napoli, 8 gennaio 1881) è stato un militare italiano, generale di brigata dell'Esercito delle Due Sicilie e protagonista della resistenza del Regno delle Due Sicilie contro la Spedizione dei Mille e l'intervento piemontese.

