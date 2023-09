Ultime Notizie – Zelensky non va chiamato presidente | effetto immediato

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 19 settembre 2023) Per la Russia, Volodymyrnon èdell’Ucraina: almeno, non nelle comunicazioni. Il Cremlino ha ordinato ai media di stato di non riferirsi mai acome “dell’Ucraina”. Lo rivela il sito indipendente russo Holod, rilanciato da Moscow Times. La direttiva, rivelano fonti anonime, ha provocato “un’ondata di indignazione” nelle redazioni con “minacce di dimissioni”.. Le istruzioni inviate a televisioni e siti online dei media di stato invitano ad usare l’espressione “il regime di” o di chiamare ilucraino solo per nome, senza aggiungere il suo titolo. La parola ‘’, d’altra parte, non appare nella sferzante dichiarazione che Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, dedica al viaggio ...