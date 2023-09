Ultime Notizie – Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 19 settembre 2023

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 19 settembre 2023) Idell’deldi, 19. Ecco la combinazione: 9 – 11 – 41 – 52 – 86 – 89. Numero jolly: 36. Numero Superstar: 9. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ nell’deldi. Centrati, invece, sei ‘5’ da oltre 32mila euro. Il jackpot a disposizione per la prossimasale a 57,7 milioni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione