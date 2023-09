Ultime Notizie – sono 208 da inizio 2023 a oggi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 19 settembre 2023) Salgono i casi di Dengue in Italia. “27 i casi confermati trasmessi localmente in Italia e notificati al 18 settembre. Questi casiriferiti a tre episodi di trasmissione non collegati tra loro in provincia di Lodi (21 casi confermati), in provincia di Latina (2 casi) e in provincia di Roma (4 casi con esposizioni in diverse parti della città metropolitana di Roma per cuiin corso indagini per verificare eventuali collegamenti epidemiologici). Tutti i casiguariti o in via di miglioramento. Dall’dell’annostati notificati anche 181 casi di Dengue importati da altri Paesi”. Lo notifica il bollettino della febbre Dengue aggiornatodall’Istituto superiore di sanità (Iss). La trasmissione del virus Dengue in questa stagione “è ...