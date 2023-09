Ultime Notizie – Sondaggi politici | cosa dicono le ultime rilevazioni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 19 settembre 2023) Un leggero calo del Partito Democratico e di Fratelli d’Italia. Diminuzione più marcata di Forza Italia. In crescita di un punto percentuale Lega e Movimento 5 Stelle, sostanzialmente stabili gli altri partiti. E’ quanto emerge dalo di Porta a Porta, realizzato dall’istituto demoscopico Noto, relativo alle intenzioni di voto rispetto alla rilevazione del 22 giugno 2023. Fratelli d’Italia con il 27,5% (-0,5%) si conferma primo partito. Al secondo posto il Pd con il 19,0% (-1,0%). In terza posizione Movimento 5 Stelle con il 17,0% (+1,0%). La Lega quarta al 10,5% (+1,0%). Quinta Forza Italia che scende al 7,0% (-3%). Azione e Italia Viva entrambi stabili al 3,0%. L’Alleanza Verdi e Sinistra si colloca al 3,0 % (+0,5%) mentre +Europa resta al 2,0%. Noi Moderati stabile all’1,5% . Altri al 6,5% (+2,0%). Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...