Ultime Notizie Roma del 19-09-2023 ore 17 | 10

(Di martedì 19 settembre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno essere in apertura mentre in Ucraina era in corso di Nesima notte di allarmi aerei e droni il presidente ucraino zielinsky giungevano gli altri per partecipare di persona all’assemblea generale delle Nazioni Unite incontri diversi leader occidentali che appoggiano l’Ucraina e anche il presidente americano Joe biden a Washington a Mosca il ministro degli Esteri Russo serghei la prof ha incontrato l’omologo cinese Wang Yi sottolineando che il Cremlino è sempre aperta nel dialogo per la soluzione del conflitto la prof ha elogiato la posizione della Tina scrive l’agenzia statale perché cerca di conciliare le preoccupazioni di sicurezza di tutte le parti coinvolte favorevole ad affrontare le radici del conflitto intanto terminato il Tour del leader ...