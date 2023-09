Ultime Notizie Roma del 19-09-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 settembre 2023)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono critiche le condizioni di salute del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano ricoverato allo Spallanzani da tempo l’ex capo dello Stato 98 anni compiuti il 29 giugno presenta un quadro clinico particolarmente complesso e nelleore La situazione si sarebbe ulteriormente complicata accorpare I primi due scaglioni IRPEF ed estendere l’aliquota più basta quella al 23 sempre redditi fino a €28000 è l’obiettivo del governo per evitare che l’attuale sistema quattro li potresti mangi benefici del taglio del cuneo fiscale che la manovra dovrebbe prorogare per tutto il 2024 l’annuncio è arrivato dal sottosegretario all’economia Maurizio è un’arte la riduzione dei contributi previdenziali è già un posto sicuro in manovra l’altro ...