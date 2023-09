Ultime Notizie Roma del 19-09-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

Giorgia Meloni a New York per prendere parte ai lavori della 78a assemblea generale delle Nazioni Unite dove porterà sotto i riflettori la questione migranti il Presidente del Consiglio ha un'agenda fitta di impegni in mattinata a partecipare alla torre di lavori dove sono previsti tra gli altri interventi del segretario generale Antonio guterres e del presidente americano Joe biden nel pomeriggio deporrà una corona di fiori al Columbus Circle alla presenza di alcuni rappresentanti la Columbus Citizen Foundation e di altre associazioni Italo americane nella tarda serata di ieri i manifestanti infuriati hanno dato fuoco l'abitazione del sindaco di Berna la città Libica devastata dalle inondazioni che hanno provocato migliaia di morti lo riferisce il Guardian a budenheim ...