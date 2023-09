Ultime Notizie Roma del 19-09-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 settembre 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico è il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe valditara è intervenuto a Sky Tg24 riprendendo il monito del presidente Mattarella sull’importanza degli alunni migranti o emigranti stranieri il ministro ha ribadito la centralità dello studente spiegando che la novità della figura dei docenti tutor aiuterà l’inserimento secondo valditara autorità e autorevolezza vanno di pari passo e si vuole sempre dare strumenti a docenti per apportare autorevolezza inoltre il ministro Rivendica quest’anno abbiamo coperto tutte le cattedre con meno supplenti e secondo me bisogna credere nella scuola italiana abbiamo due punti di valore i primi segnali di miglioramento si stanno già avvertendo penso una scuola costituzionale ...