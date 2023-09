Ultime Notizie Roma del 19-09-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 settembre 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Sergio Mattarella intervenuta a Forlì in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico parlando di scuola PNR giovani dobbiamo incoraggiare lavoro di tanti insegnanti entusiasti volenterosi aiutare la strada per camminare insieme gli studenti evitando che cambiano ogni anno con la necessità di ricostruire ogni volta rapporto con loro ha detto il Presidente della Repubblica assicurando loro condizioni economiche dei ti prendo pienamente la loro funzione il prestigio che le compete nella società e che talvolta è messo in discussione dei genitori che non si rendono conto di recar danno ai propri figli da guerra in Ucraina Chi è arrivato a New York dove partecipa all’assemblea generale delle Nazioni Unite ringrazierò gli Stati Uniti per il ...