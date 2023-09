Ultime Notizie – Ricerca | in Italia 1 persona su 2 è vittima di discriminazione

(Di martedì 19 settembre 2023) Laè un fenomeno ancora troppo frequente intanto che 1no su 2 ne è stato. Il 77% ha assistito ad almeno un atto discriminatorio e il 50% non ha reagito. Oltre il 70% degli intervistati dichiara che il maggior numero di discriminazioni avvengono a scuola, a seguire troviamo i social media (oltre il 50%). La percentuale di discriminazioni all’interno di un gruppo di amici cresce nei ragazzi 13-16 anni, raggiungendo il 25% dei casi. Nella fascia di età tra i 16 e i 19 anni lapassa dalla forma verbale a quella fisica. È quanto emerge da unacommissionata da Ace, marchio di Fater per detergenti per la casa e i tessuti. A fronte dei risultati dell’indagine il brand ha deciso di scendere in campo con due azioni concrete: ...

Ultime notizie ( The Murder Man ) – film diretto da Tim Whelan (1935)

( ) – film diretto da Tim Whelan (1935) Ultime notizie – film per la televisione diretto da Mike Robe (1986)

– film per la televisione diretto da Mike Robe (1986) Ultime notizie – film diretto da Rosanna Benvenuto (1995)

Il segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale russo, Patrushev, ha confermato che in ottobre il presidente Vladimir Putin sarà a Pechino per consultazioni con il presidente cinese Xi Jinping. ...Mentre Missoula ha fatto da base per lestagioni, Ogden, nello Utah , è stata la location centrale per molte delle scene girate nelle prime tre stagioni di Yellowstone. Secondo IMDB, le strade ...

Guerra Ucraina Russia, news di oggi: ultime notizie 19 settembre 2023 Adnkronos

Guerra Ucraina Russia, ultime news: Zelensky paragona Putin a Hitler, colpito deposito con uranio impoverito Virgilio Notizie

Chi vuole godersi gli ultimi giorni di estate è meglio che faccia in fretta. Perché presto questo caldo anomalo che ha investito l'Italia negli ultimi giorni nelle regioni del Centro-Sud lascerà ...Un emendamento preparato dal ministero delle Imprese e del made in Italy per il decreto Asset elimina riferimenti al prezzo massimo. Di fatto, cade ...