Ultime Notizie – quanto incasserà lo Stato? La previsione

(Di martedì 19 settembre 2023) Secondo un’elaborazione Assoutenti per Adnkronos, basata sui dati Istat del 2022, a parità di infrazioni e considerando il valore minimo della sanzione – incassi salirebbero da 20.413.305 a 52.208.574 euro: un rialzo del 155% Violare il divieto di usare il cellulare alla guida costerà ancora più caro agli automobilisti italiani, secondo le novità del Codice della strada 2023, ma potrebbe fare molto bene alle casse delloche potrebbe ricavare oltre 50 milioni di euro. Il disegno di legge di riforma del Codice della strada che èapprovato ieri dal Cdm, infatti, prevede che le sanzioni passino dagli attuali 165-660 euro ai futuri 422-1.697 euro. Secondo un’elaborazione di Assoutenti per l’Adnkronos basata sui dati del 2022 dell’Istat – a parità di infrazioni e considerando il valore minimo della sanzione – gli incassi salirebbero infatti ...

Ultime notizie ( The Murder Man ) – film diretto da Tim Whelan (1935)

( ) – film diretto da Tim Whelan (1935) Ultime notizie – film per la televisione diretto da Mike Robe (1986)

– film per la televisione diretto da Mike Robe (1986) Ultime notizie – film diretto da Rosanna Benvenuto (1995)

... iscriviti subito! " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute ... ascolta le puntate Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto,...... iscriviti subito! " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute ... ascolta le puntate Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto,...

Guerra Ucraina, Nyt: "Attacco su mercato nel Donetsk errore di Kiev" Sky Tg24

Guerra Ucraina Russia, news di oggi: ultime notizie 19 settembre 2023 Adnkronos

Il concerto di beneficenza "Una Nessuna Centomila - in Arena", programmato per il 26 settembre all'Arena di Verona, è stato rimandato al 2024 a causa di ...Nella finalina contro i greci di Patrasso la squadra di Bucchi oltre ai tre infortunati tiene a riposo Diop per un affaticamento ...