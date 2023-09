Ultime Notizie – Pa | Cida”Sburocratizzazione e valorizzazione competenze necessari per far crescere imprese”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 19 settembre 2023) Mario Mantovani, presidente di Manageritalia e vice-presidente Cida, interviene a margine del convegno ‘Le buone leggi. Semplificare per farl’Italia’, in svolgimento presso gli spazi delle Camera di commercio di Roma e organizzato dal Ministero per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa “Alla semplificazione legislativa auspicata ormai da anni dobbiamo aggiungere altri due temi fondamentali per favorire e implementare la crescita dellepubbliche e private: la sburocratizzazione dei processi decisionali e ladelledel personale privato e pubblico”. Così Mario Mantovani, presidente di Manageritalia e vice-presidente Cida, interviene a margine del convegno ‘Le buone leggi. Semplificare per farl’Italia’, in svolgimento presso gli ...