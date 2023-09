Ultime Notizie – “Non basta una legge | azione Ue a sostegno Italia è fondamentale”

(Di martedì 19 settembre 2023) Il blocco navale ”potrebbe rientrare” nel programma della premier Giorgia Meloni ”se si completasse quello che era previsto dalla missione Sophia”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Ping Pong su Radio1. ”Se finalmente questa missione, che si fermò nella sua realizzed ebbe solo l’esito di fare da pull factor e che prevedeva in accordo con i paesi di destin, nella fattispecie potrebbe essere la Tunisia, la realizzdi dispositivi congiunti di controllo in mare e restituzione delle persone che partono”, si completasse ci sarebbe ”la piena realizzdel blocco navale”. I duecento barchini partiti dall’area di Sfax ”ci pongono l’interrogativo sulla capacità e talvolta anche sulla volontà piena della Tunisia di collaborare come peraltro stanno facendo – ha aggiunto – ...

Ultime notizie ( The Murder Man ) – film diretto da Tim Whelan (1935)

( ) – film diretto da Tim Whelan (1935) Ultime notizie – film per la televisione diretto da Mike Robe (1986)

– film per la televisione diretto da Mike Robe (1986) Ultime notizie – film diretto da Rosanna Benvenuto (1995)

Il segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale russo, Patrushev, ha confermato che in ottobre il presidente Vladimir Putin sarà a Pechino per consultazioni con il presidente cinese Xi Jinping. ...Mentre Missoula ha fatto da base per lestagioni, Ogden, nello Utah , è stata la location centrale per molte delle scene girate nelle prime tre stagioni di Yellowstone. Secondo IMDB, le strade ...

Guerra Ucraina Russia, news di oggi: ultime notizie 19 settembre 2023 Adnkronos

Guerra Ucraina Russia, ultime news: Zelensky paragona Putin a Hitler, colpito deposito con uranio impoverito Virgilio Notizie

Chi vuole godersi gli ultimi giorni di estate è meglio che faccia in fretta. Perché presto questo caldo anomalo che ha investito l'Italia negli ultimi giorni nelle regioni del Centro-Sud lascerà ...Un emendamento preparato dal ministero delle Imprese e del made in Italy per il decreto Asset elimina riferimenti al prezzo massimo. Di fatto, cade ...