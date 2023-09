Ultime Notizie – Nadal | 2024 anno del ritiro? Le parole del tennista spagnolo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 19 settembre 2023) Ilpotrebbe essere l’deldi Rafael. Lo ha ribadito il, al momento fermo per una lesione di 2° grado all’ileopsoas. “Ilsarà probabilmente il mio ultimonel tour come giocatore professionista. Mi piacerebbe giocare di nuovo, vorrei essere competitivo. Il mio obiettivo però non è vincere il Roland Garros o gli Australian Open. I tifosi non devono illudersi. Sono molto consapevole in che momento della mia vita mi trovo. Poi le cose possono cambiare da un momento all’altro”, ha detto il 37ennea ‘Movistar Plus’. “Vivo con dolore controllato -rivela- Non è un dolore che rende amara la vita. Ci sono momenti in cui mi è difficile scendere le scale di casa. Quando succede, succede, è difficile essere molto ...