Ultime Notizie – Incidente Carbonia | scontro frontale sulla Provinciale | due morti

(Di martedì 19 settembre 2023) Nuova tragedia sulle strade della Sardegna e ancora vittime2 trae Portoscuso. Era da poco passa mezzanotte quando una Grande Punto e una Bmw 320 si sono scontrate frontalmente all’altezza del chilometro 60. Non c’è stato nulla da fare per entrambi i conducenti. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri di, la Fiat condotta da Nicola Trudu, operaio 43enne del posto, avrebbe invaso la corsia opposta. Inevitabile locon l’auto di Adriano Desogus, 29enne cuoco di Portoscuso, che passava in quel momento. L’impatto è stato violento e il personale del 118 ha accertato che i due conducenti sonosul colpo. Per estrarre i corpi sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di, che si sono occupati anche della messa ...