Ultime Notizie – Covid e vaccini | polemica su Massimo Citro Della Diva a Radio1

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 19 settembre 2023) E’sulle affermazioni diRiva nel corsotrasmissione di Rai Radio 1 ‘Giù la maschera’. In relazione a quanto detto dal medico, “Rai si dissocia in maniera netta dalle sue affermazioni e, in particolare, da quelle relative alle cure che non sarebbero state garantite ai malati die da quelle sull’efficacia e sui pericoli dei nuovi– comunica la Rai una nota – Si tratta di affermazioni gravi che possono ingenerare confusione nell’opinione pubblica ed essere fuorvianti rispetto alla doverosa tutelasalute dei cittadini”. I componenti del Partito DemocraticoCommissione di Vigilanza Rai hanno chiesto alla Rai di “spiegare come sia stato possibile invitare a parlare di ...