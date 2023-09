Ultime Notizie – cosa succede | i motivi del conflitto

(Di martedì 19 settembre 2023) Piccola regione montagnosa di 4500 chilometri quadrati nel Caucaso meridionale, il Nagorno Karabakh è una enclave a maggioranza armena all’interno dell’Azerbaigian. La popolazione etnicamente armena è di 120mila persone. Ilrisale al 1988, quando il governo locale del Nagorno chiese di passare dalla repubblica sovietica dell’Azerbaigian a quella, sempre sovietica, dell’Armenia. Allora vi furono scontri fra milizie etniche, che un intervento di forze sovietiche non riuscì a risolvere. Con la dissoluzione dell’Urss nel 1991, scoppiò una vera e propria guerra fra Armenia e Azerbaigian, che causò almeno 30mila morti prima di arrivare ad un cessate il fuoco nel 1994, ottenuto grazie ad un accordo mediato dalla Russia e dall’Osce. Il Nagorno Karabakh aveva intanto proclamato un governo autonomo, la repubblica di Artsakh, con capitale Stepanakert, che però non è ...

Ultime notizie ( The Murder Man ) – film diretto da Tim Whelan (1935)

( ) – film diretto da Tim Whelan (1935) Ultime notizie – film per la televisione diretto da Mike Robe (1986)

– film per la televisione diretto da Mike Robe (1986) Ultime notizie – film diretto da Rosanna Benvenuto (1995)

Il rialzo del prezzo del petrolio, +11% nelletre settimane, potrebbe complicare la lotta delle Banche centrali contro l'inflazione. Giovedi', poi, e' attesa la decisione sui tassi d'interesse ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledal mondo A New York è il giorno degli interventi dei leader all' Assemblea generale dell'Onu . Tanti i temi al centro del dibattito, dalla guerra in Ucraina ai migranti . Presente il ...

Guerra Ucraina, Nyt: "Attacco su mercato nel Donetsk errore di Kiev" Sky Tg24

Ultime notizie mondo. Ucraina, sfondata linea difensiva russa in direzione Bakhmut. Zelensky negli ... Il Sole 24 ORE

Nel corso delle audizioni di oggi è emerso in particolare il problema legato agli infermieri frontalieri: secondo i dati forniti, negli ultimi tre anni sono quasi 400 gli infermieri lombardi che si ...Dopo le votazioni del World Heritage Centre dell’UNESCO, Venezia e la sua Laguna non sono state inserite nella black list dei patrimoni a rischio.