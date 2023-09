Ufologo mostra i cadaveri di due “alieni mummificati” al Parlamento messicano | scatta la querela ma senza alcuna smentita

(Di martedì 19 settembre 2023)dinel? E il ministro della Cultura peruvianol’. La vicenda dell’esposizione pubblica di due presuntiditrovati a Nazca in Perù eti in diretta da Jaime Maussan a Città del Messico nell’aula del Congresso si è arricchita di un ulteriore capitolo che sembra aggiungere ulteriore mistero al già strambo fatto in sé. I funzionari peruviani del ministero della Cultura di Lima si sono chiesti come gli esemplari – da loro valutati come “oggetti terreni” – abbiano lasciato il paese e siano entrati in possesso di Maussan. Il ministro della Cultura, Leslie Urteaga, ha affermato che nel suo dicastero stanno esaminando come i corpi siano stati ...

Curiosità: L'ufologia (anche ovniologia dall'altro acronimo OVNI, ovvero Oggetto Volante Non Identificato, come in francese, spagnolo e portoghese) indica il variegato campo di interesse attorno al fenomeno UFO. Essa è qualificata dalla comunità scientifica come una pseudoscienza distinta dalla esobiologia (scienza sperimentale che si occupa della vita extraterrestre).

Siamo soli in quest'universo Una domanda che ci poniamo da decenni, forse da secoli, alla quale non è stata data una risposta univoca. Tuttavia Jaime Maussan Flota, ufologo messicano è convinto: 'Non siamo soli in questo universo'. Lo ha detto al Congresso messicano nel corso della prima udienza del paese dedicata agli UFO.

