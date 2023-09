UFFICIALE – Empoli | esonero Zanetti ora torna Andreazzoli

Leggi su 11contro11

(Di martedì 19 settembre 2023) Non è solo a causa del 7-0 subito in casa della Roma. Certo, quest’ultima partita ha dato la botta finale. A pesare di più sull’di Paoloda parte dell’sono gli 0 punti conquistati e un atteggiamento estremamente remissivo in campo. A comunicare la notizia è lo stesso club toscano sul proprio sito. Se ne va così l’allenatore protagonista di una magnifica stagione, la scorsa, che ha visto l’chiudere al 14 posto. Questa stagione però, non è assolutamente partita con il piede giusto. 4 sconfitte, conditi da 12 gol subiti e 0 segnati. Il suo sostituto adesso avrà tantissimo lavoro da fare. Soprattutto a livello mentale. Anche perché, nel fine settimana arriva l’Inter di Simone Inzaghi. L’ha deciso per l’di Paolo ...