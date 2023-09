UFFICIALE – Empoli | esonerato Zanetti! Già pronto il sostituto prima dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di martedì 19 settembre 2023) Dopo appena quattro giornate di Serie A, è già saltata lapanchina.Paolo Zanetti dopo il 7-0 della Roma sull'. Nella settimana che porta alla sfida con l'Inter, la società toscana annuncia l'esonero dell'allenatore.– Paolo Zanetti non sarà più l'allenatore dell'. Decisiva la pesante sconfitta contro la Roma per 7-0, ma soprattutto i zero punti raccolti fin qui nelle prime quattro giornate di Serie A. I toscani, inoltre, alla prossima giornata affronteranno l'Inter in casa. Al suo posto, secondo quanto riportato da Sky Sport, èa tornare Aurelio Andreazzoli.