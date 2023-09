UFFICIALE ? Calhanoglu salta Real Sociedad-Inter | le sue condizioni

Leggi su inter-news

(Di martedì 19 settembre 2023)costretto are, prima partita di Champions League. Il turco ha rimediato un problema fisico. LeCOMUNICATO ? “Hakan Çalhano?lu non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di Champions League contro laa causa di un affaticamento all’adduttore della coscia sinistra”. Fonte:.it-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati