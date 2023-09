Ucraina | Zelensky “La Russia non ha il diritto di avere armi nucleari”

(Di martedì 19 settembre 2023) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Lanon ha didile”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, all'Assemblea Generale dell'Onu a New York. “Non si può credere al diavolo, chiedete a Evgenij Prigozhin”, ha aggiunto il leader, il quale ha lanciato un appello “ad agire uniti nello sconfiggere l'aggressore”. (ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma

Curiosità: Volodymyr Oleksandrovyc Zelens'kyj (in ucraino ; AFI : [wolo'dmr olek'sndrowd ze'lnskj]; Kryvyj Rih, 25 gennaio 1978) è un politico, attore, regista, sceneggiatore e comico ucraino, dal 20 maggio 2019 presidente dell'Ucraina.

... Perché Pechino non vuole Taiwan all'Assemblea dell'Onuall'Onu per parlare di una pace ... Se non si difendono i valori comuni, se l'Onu lascia che la Russia 'brutalizzi l'senza che ci ......arma e trasforma le centrali nucleari in bombe sporche" La Russia sta commettendo "un genocidio" e usa il cibo come un'arma nella guerra contro l'. Il presidente ucraino Volodymyr...

Guerra Russia-Ucraina, Biden e Zelensky all’Onu: “Il mondo non abbandoni Kiev”. Mosca: “Il leader ucraino men… La Stampa

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky all'Onu: “La Russia minaccia il mondo con le armi nucleari” la Repubblica

i territori conquistati", le parole del Presidente ucraino Zelensky all'assemblea generale dell'Onu. / Immagini Youttube Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La Russia non ha di diritto di avere le armi nucleari”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, all’Assemblea Generale dell’Onu a New York. “Non si ...