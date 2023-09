Ucraina | Zelensky arrivato a New York per l' Assemblea Generale dell' Onu | Fermate Putin | è come Hitler

Curiosità: Volodymyr Oleksandrovyc Zelens'kyj (in ucraino ; AFI : [wolo'dmr olek'sndrowd ze'lnskj]; Kryvyj Rih, 25 gennaio 1978) è un politico, attore, regista, sceneggiatore e comico ucraino, dal 20 maggio 2019 presidente dell'Ucraina.

19 set 00:34: l'presenterà all'Onu proposta contro le aggressioni 'L'presenterà agli Stati membri dell'Onu una proposta concreta su come rafforzare il principio dell'...Vince sempre la vita Il contro - G20 a Kyiv: alla Yes conference è chiaro che la vittoria dell'è cruciale Volodymyroggi è a New York, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, per ...

Guerra in Ucraina, giorno 573: tutte le notizie in diretta TGCOM

Ucraina-Russia, Zelensky: "Putin è un nuovo Hitler, rischiamo terza guerra mondiale" Adnkronos

Il presidente ucraino è in città per l'Assemblea Generale dell'Onu, in seguito andrà a Washington per incontrare Biden ...Papa Francesco punta a incontrare il Patriarca di Mosca, Kirill. La speranza di rivedere il capo della Chiesa ortodossa di Mosca la ha manifestata personalmente al nuovo ambasciatore russo ...