Ucraina | Zelensky all’ONU | “Putin come Hitler” Erdogan | “La guerra sarà lunga”

(Di martedì 19 settembre 2023) Laindura ormai da quasi 19 mesi senza interruzione, mentre il presidente Volodymyrè arrivato a New York dove parteciperà all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Ringrazierò gli Usa per il sostegno” ha fatto sapere, sottolineando nuovamente la necessità di “fermare“, che “è“. Il leader ucraino ha inoltre spiegato che presenteràuna “proposta contro le aggressioni“. Le forze armate di Kiev hanno intanto annunciato la liberazione di Klishchiyivka, e per il segretario della NATO, Jens Stoltenberg, “Kiev ha lanciato una controffensiva che tutti ovviamente speravamo sarebbe stata più spedita, ma che sta gradualmente guadagnando terreno“. Tanto che Kiev annuncia di aver rotto la linea difensiva russa in direzione di ...

Curiosità: Volodymyr Oleksandrovyc Zelens'kyj (in ucraino ; AFI : [wolo'dmr olek'sndrowd ze'lnskj]; Kryvyj Rih, 25 gennaio 1978) è un politico, attore, regista, sceneggiatore e comico ucraino, dal 20 maggio 2019 presidente dell'Ucraina.

"Non dobbiamo dare tregua a Putin." Per quanto riguarda gli attacchi di droni sulla Russia " che l'non riconosce ufficialmente "ha sottolineato che Kiev "usa le armi dei partner ...è arrivato a New York dove ha visitato i soldati connazionali ricoverati. Dopo il vertice Onu, giovedì andrà a Washington da Biden. Attacco di droni su Leopoli: un morto

Il segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale russo, Nikolai Patrushev, ha confermato che in ottobre il presidente Vladimir Putin sarà a Pechino per consultazioni con il presidente cinese Xi Jinp ...La guerra che sta mettendo in ginocchio il cuore dell'Europa non sembra fermarsi. Il conflitto russo-ucraino, fin dall'inizio, si gioca tanto ...