Ucraina | Mosca | ' distrutto convoglio di blindati di Kiev a Zaporizhzhia'

(Di martedì 19 settembre 2023), 19 set. (Adnkronos) - Le truppe russe hannoundi veicolidelle forze armate ucraine nella regione di Zaporozhzhia. Lo ha riferito su Telegram il governatore ad interim della regione Yevgeny Balitsky. "Ho appena parlato con il comando delle nostre unità in direzione Orekhovsky - ha scritto - Oggi, verso le cinque del mattino, una nostra ricognizione ha scoperto il movimento di gruppi corazzati nemici in direzione di Rabotino, l'intera colonna è stata distrutta".

Curiosità: Il conflitto russo-ucraino è uno scontro politico, diplomatico e militare iniziato de facto dal febbraio del 2014 e che dal febbraio 2022 vede fronteggiarsi le truppe regolari dei due paesi dell’Europa orientale.

Mosca, 19 set. (Adnkronos) - Le truppe russe hanno distrutto un convoglio di veicoli blindati delle forze armate ucraine nella regione di Zaporozhzhia. Lo ha riferito su Telegram il governatore ad interim della regione Yevgeny Balitsky.