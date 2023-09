Ucraina | Lula | occorre creare uno spazio per i negoziati

Curiosità: Luiz Inácio Lula da Silva, nato Luiz Inácio da Silva (/lu'iz i'nasiu d 'siwv/) e noto semplicemente come Lula (Caetés, 27 ottobre 1945), è un politico ed ex sindacalista brasiliano, presidente del Brasile dal 1º gennaio 2023 al suo terzo mandato (non consecutivo) avendo ricoperto precedentemente la carica dal 2003 al 2011.

Zelensky dopo il suo intervento vedra' proprio. E' la prima volta dall'inizio del conflitto. ... ma nessun tema è piu' pressante dell', quando i due piu' importanti oratori di giornata ...Lo ha detto ilpresidente brasiliano Luiz Inacioda Silva nel suo discorsoall'Assemblea generale dell'Onu."Non sottovalutiamo le difficoltà di arrivare a una pace, manessuna soluzione potrà mai ...

Ucraina, Zelensky non applaude Lula al termine del dialogo per la pace TGLA7

Lula apre l'Assemblea generale dell'Onu, guarda a Sud e parla all'Ucraina Dire

Il presidente degli Stati Uniti ha detto che «nessun paese potrà sentirsi al sicuro se permettiamo alla Russia di fare a pezzi l'Ucraina» ...