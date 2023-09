Ucraina | Kiev rivendica ' attacco riuscito' a quartier generale russo a Melitopol

Curiosità: Kiev (in ucraino , Kyïv, , AFI : ['kjiu]; in russo , Kiev , AFI : ['ki(j)f]; in yiddish: Kiv), chiamata storicamente anche Chiovia, è una città a statuto speciale dell'Ucraina, capitale e città più popolosa del paese nonché capoluogo dell'omonima oblast', dalla quale è amministrativamente indipendente.

...ha ordinato ai media di stato di non riferirsi mai a Zelensky come "presidente dell'". Lo ... È ovvio che il tossicodipendente di, un mendicante in ogni senso della parola, chiederà ancora ......la controffensiva lanciata dalle forze armate dicontro i soldati russi. Lo ha dichiarato il capo del Pentagono Lloyd Austin alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'che ...

Guerra Ucraina-Russia, controffensiva Kiev: il punto, ultime news Adnkronos

Russia, risorse belliche quasi esaurite. Kiev: «La resa dei conti è vicina» ilmessaggero.it

Kiev, 19 set. (Adnkronos) - Le forze armate ucraine hanno sferrato un "attacco riuscito" al quartier generale delle truppe russe nella zona occupata di Melitopol. Lo ha riferito il Dipartimento per le ...Il Cremlino avrebbe ordinato ai media statali di cambiare registro, secondo quanto afferma il sito indipendente Holod – Secondo una direttiva, largo a espressioni come «capo del regime di Kiev» ...