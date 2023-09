Ucraina | Biden all’Onu | “Alleati al fianco di Kiev”

Curiosità: Joseph Robinette Biden Jr., detto Joe ( pronuncia americana: ['dzf b'nt 'badn 'dunj], [do 'badn]; Scranton, 20 novembre 1942), è un politico statunitense, 46º presidente degli Stati Uniti d'America dal 20 gennaio 2021.

... quale Stato membro potrà ancora sentirsi protetto Se lasciamo che l'venga smembrata, l'indipendenza delle nazioni sarà ancora garantita La risposta è no', dirànel suo intervento. Il ...La Casa Bianca anticipa quanto dirà il presidente Usa all'Onu "La Russia crede che il mondo si stancherà e le permetterà di brutalizzare l'senza conseguenze". E' quanto dirà Joenel discorso oggi all'Onu, secondo quanto anticipato dalla Casa Bianca, affermando invece che "Stati Uniti insieme agli alleati continueranno a ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Biden all'Onu: “Fermare Russia per scoraggiare altre aggressioni”. Mosca ... la Repubblica

Guterres (Onu) condanna la Russia, lavoriamo per una pace giusta. L’Azerbaijian attacca il ... Il Sole 24 ORE

Secondo un sondaggio congiunto di Harvard Caps-Harris Poll, in un ipotetico scontro fra Biden e Donald Trump nel 2024 (il tycoon deve ancora vincere le Primarie repubblicane) il democratico ...New York (Usa), 19 set. (LaPresse) - Gli Stati Uniti vogliono "gestire in modo responsabile la competizione" con la Cina. Lo ha detto il presidente Joe Biden ...