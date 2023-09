“Tutti a Scuola” | in Emilia Romagna l' inaugurazione della ripartenza e dell' inclusione con Mattarella e Valditara Presenti Sicilia e Calabria

Curiosità: Tutti a scuola è la cerimonia d'apertura annuale di ogni anno scolastico. La cerimonia viene trasmessa da Rai 1. Fino al 2014 si svolgeva a Roma, mentre dal 2015 non ha una sede fissa. L'evento, trasmesso per la prima volta nel 2000, è stato condotto da Paola Saluzzi solo per il primo anno. Dal 2002 il conduttore è stato Fabrizio Frizzi a cui è subentrata, dopo la sua prematura morte a sessant'anni, Teresa Mannino che ha condotto l'evento solo nel 2017. Dal 2018 il conduttore è Flavio Insinna il quale ha condotto l'evento con diversi volti femminili, Claudia Gerini nel 2018, Francesca Fialdini nel 2019, Andrea Delogu nel 2020-2021, Roberta Rei nel 2022 e Malika Ayane nel 2023. Sono presenti il Presidente della Repubblica Italiana, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, molti personaggi famosi e studenti provenienti da varie scuole.

