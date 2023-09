Turismo | settembre di grandi numeri a Napoli Lepre | “Seminare bene e raccogliere meglio”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiI dati parlano chiaro: dopo un’estate torrida dai neri record per la città, il mese disi è presentato con un incredibile continuo sul versante turistico. Le associazioni di categoria parlano di undai, e la cosa vale per l’intero territorio regionale e non solo per la città di. Infatti, secondo i dati di Confesercenti, in Campania sono state registrate circa 220mila presenze, per oltre la metà concentrate a, che resta una delle mete in assoluto più desiderate di Italia, con circa 120mila presenze solo in questi giorni, considerando anche la provincia partenopea. Il giro d’affari per la regione è di circa 50 milioni di euro, con 28 milioni di indotto solo nel capoluogo. Su questi dati, Abbac ha sottolineato come ...