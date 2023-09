Turismo | Lodz si illumina di colori con il Festival delle luci più grande della Polonia

(Di martedì 19 settembre 2023) Al via il Light Movedal 29 settembre al 1° ottobre Torna nella cittadina polacca di, poco distante da Varsavia, il Light Move, il piùluce in, in programma quest’anno nel weekend dal 29 settembre al 1° ottobre. Nell’architettura post-industriale e liberty di quella che è diventata la capitale polaccacreatività e dell’innovazione, si rifletteranno straordinariezioni: così le facciate degli edifici diventeranno palcoscenico di sorprendenti giochi di luce per un’esperienza immersiva e coinvolgente. Giunto alla 13ma edizione ililluminerà strade, piazze e parchi. Anche quest’anno il programma dell’evento sarà articolato in 3 segmenti: Lmf Art, ...

Curiosità: La Polonia, ufficialmente Repubblica di Polonia (in polacco Rzeczpospolita Polska, nel linguaggio comune Polska), è uno stato situato nell'Europa centrale, membro dell'Unione europea, della NATO e dell'ONU. La Polonia ha una popolazione di 38 036 118 abitanti e una superficie di 312696 km². La città principale, nonché capitale, è Varsavia (in polacco Warszawa). Confina a ovest con la Germania, a sud con la Repubblica Ceca e la Slovacchia, a est con l'Ucraina e la Bielorussia, a nordest con la Lituania e con l'exclave russa di Kaliningrad; a nord è bagnata dal mar Baltico.

La precedente edizione ha attratto centinaia di migliaia di visitatori e siamo sicuri che anche in questo anno speciale, in cuicelebra il suo 600° compleanno, incontrerà un numero ancora più ...Leggi Anche Nove inediti motivi per un soggiorno in Cechia Design, innovazione e modernità -... uno scrigno pieno di sorprese, lontana dai sentieri battuti daldi massa, ma che ha molto ...

