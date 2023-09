Tunisia | Saied | Non è benvenuto chi viene a controllarci

Curiosità: Kaïs Saïed (in arabo ; Tunisi, 29 agosto 1958) è un politico e giurista tunisino, professore di diritto costituzionale e dall'ottobre 2019 presidente della Repubblica Tunisina.

... ha aggiuntoin un video dell'incontro avuto ieri sera con il premier, il ministro dell'Interno e quello della Giustizia, pubblicato sulla pagina Facebook della presidenza e rilanciato oggi dai ...Si immagina, dunque, che il massiccio arrivo di immigrati dallaa Lampedusa sia opera dello stesso, il quale spera così di ottenere al più presto quel che gli è stato promesso quasi due ...

Migranti, Saied: non voglio veti. E naufraga l’accordo tra Europa e Tunisia la Repubblica

Tunisia, Saied: “Basta intromissioni nei nostri affari interni” Sky Tg24

"La smettano anche con queste delegazioni che vorrebbero ispezionarci, come se fossimo ancora colonizzati o sotto protettorato.In latest antisemitic controversy, Kais Saied says Zionist movement 'has penetrated to attack the mind and thinking,' also ascribing name of Abraham Accords to same reason ...