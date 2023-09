Tunisia | Saied | “Non è benvenuto chi viene a controllarci”

(Di martedì 19 settembre 2023) caption id="attachment 257399" align="alignleft" width="300" Il presidente della Repubblica tunisina, Kais/caption"Quanti vengono dall`estero per monitorarci non sono i benvenuti e non entreranno nel nostro territorio. La smettano di interferire nei nostri affari!": è quanto ha detto il presidente tunisino, Kais, commentando il rifiuto opposto nei giorni scorsi da Tunisi a missione dell'europarlamento nel Paese."La smettano con queste delegazioni che vengono acome se fossimo sotto tutela della colonizzazione", ha aggiuntoin un video dell'incontro avuto ieri sera con il premier, il ministro dell'Interno e quello della Giustizia, pubblicato sulla pagina Facebook della presidenza e rilanciato oggi dai media locali.

Curiosità: Kaïs Saïed (in arabo ; Tunisi, 29 agosto 1958) è un politico e giurista tunisino, professore di diritto costituzionale e dall'ottobre 2019 presidente della Repubblica Tunisina.

