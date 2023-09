Truffe agli anziani | rete tra Comune e Prefettura

(Di martedì 19 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Avellino e lafannoa tutela degli. Domani, 20 settembre, alle ore 10, nella sala Stampa di Palazzo di Città, verrà illustrato nei dettil progetto “Occhio alla truffa, contrasto alledegli”, realizzato dall’ente di Piazza del Popolo, in collaborazione con l’associazione “Ausilia”, grazie alle risorse stanziate dal Ministero dell’Interno. La campagna informativa e di sensibilizzazione si sostanzierà in diverse linee di intervento: videoclip contenenti le informazioni sulle più diffuse modalità di truffa e sui comportamenti di autoprotezione più adeguati, distribuzione di migliaia di brochure con volantini e vademecum, divulgazioni sui canal ufficiali dele ...

Curiosità: La truffa alla nigeriana è una truffa postale, sia informatica che tradizionale, tra le più diffuse al mondo. Esistono numerose varianti ma in genere si presenta uno sconosciuto che non riesce a sbloccare un conto in banca di milioni di dollari; questi sarebbe un personaggio noto che avrebbe bisogno di un prestanome che si occupi dell'operazione al suo posto in cambio di una percentuale. Secondo la polizia degli Stati Uniti d'America, l'ammontare del raggiro è di circa 100 milioni di dollari l'anno soltanto verso gli Stati Uniti, senza che le autorità possano davvero fare qualcosa per fermare il fenomeno.

La polizia invita la cittadinanza a consultare l' informativa appositamente preparata per cercare di contrastare queste... e fornire al tempo stesso tutte le informazioni sui percorsi di assistenza attivati sul territorio comunale a beneficio di chi ha subitoe reati.incontri, introdotti dal Vice Sindaco di ...

