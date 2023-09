Trovi lavoro subito con i tanti soldi di questo bonus | approfitta per cambiare vita

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 19 settembre 2023) Nonostante la difficile congiuntura economica, ci sono preziose opportunità per chi è in cerca di un. Ecco comerne. Il mercato delin Italia (e non solo) sta attraversando una fase particolarmente complessa. La disoccupazione è a livelli ancora preoccupanti, specie tra i giovani. Eppure ci sono interi settori che lamentano la carenza di manodopera, specializzata e non. Il governo ha messo in campo una serie di misure e iniziative per rilanciare l’occupazione nel Belpaese. (Grantennistoscana.it)Spesso domanda e offerta faticano a incontrarsi. E non di rado le aziende optano per soluzioni alternative all’assunzione a tempo indeterminato, per abbattere i costi e godere di una maggiore flessibilità. Il risultato? Come un cane che si morde la coda, il mondo delnon fa passi in avanti, anzi ...