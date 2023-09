Trovato morto l' escursionista disperso in Garfagnana

(Di martedì 19 settembre 2023) E' stato risenza vita l'da ieri nel comune di Gallicano (Lucca), In. Il corpo dell'uomo, un trentenne di nazionalità svizzera, è stato individuato dopo una ...

Curiosità: Assassinio a Venezia (A Haunting in Venice) è un film del 2023 diretto da Kenneth Branagh.

E' stato ritrovato senza vita l'escursionista disperso da ieri nel comune di Gallicano (Lucca), In Garfagnana. Il corpo dell'uomo, un trentenne di nazionalità svizzera, è stato individuato dopo una ...L'uomo era partito ieri alle 6.30 da Verni, nel comune di Gallicano (Lucca), diretto al monte Foratodai soccorritori alpini l'escursionista svizzero, 30 anni, per il quale erano ieri sera iniziate le ricerche sulle Apuane. Lo rende noto il soccorso alpino e speleologico delle Apuane e ...

Operaio trovato morto in un fosso in Versilia non lontano da escavatore Il Fatto Quotidiano

Camaiore, operaio di 43 anni trovato morto in un fosso Il Tirreno

A dare la notizia della morte del trentenne il sindaco di Gallicano, David Saisi. L'escursionista era partito ieri intorno alle 6.30 da un agriturismo in località Piazza, nel comune di Gallicano, ...Lo hanno sfondato e trovato la 77enne in una pozza di sangue che stringeva il coltello. L'uomo invece, che si chiamava Renato Oggioni e aveva 83 anni, si è lanciato dal balcone ed è morto sul colpo.