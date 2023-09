Tris nucleare in Turchia | vicino l’accordo con la Cina per la terza centrale

Leggi su formiche

(Di martedì 19 settembre 2023) Non ci sarà solo Akkuyu come sitointra Ankara e Pechino per progettare una(la) nella regione turca della Tracia orientale, a Kirklareli. Il progetto porterà fisiologicamente a nuove tensioni con gli Stati Uniti che stanno sanzionando le aziende (anche turche) che aiutano la Russia. Inoltre già inè in costruzione laad opera della russa Rosatom, con conseguente appendice di effetti sia suldel grano (ostracizzato da Mosca) sia sul dossier energetico, visto che la Russia sta realizzando una base navale in Libia, lì dove Erdogan è il nuovo ras. Kirklareli “Siamo in trattative da molto tempo con un’azienda ...