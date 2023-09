Trionfo azzurro | l’Italia è campione d’Europa di Calcio da Tavolo

Leggi su 11contro11

(Di martedì 19 settembre 2023) Sabato 16 e domenica 17 settembre, a Gibilterra, si è disputata la ECSTFA Table Soccer European Cup 2023. Sabato si sono giocati i Tornei Individuali nelle varie Categorie delda: Open, Veteran, Under20, Under16, Under12 e Ladies. Domenica, invece, spazio per le Competizioni a Squadre nelle medesime Categorie di questa disciplina sportiva, evoluzione agonistica del cosiddetto Subbuteo. Come da tradizione, gli Azzurri, impegnati nei diversi tornei, si sono fatti ampiamente rispettare, conquistando ben 9 medaglie d’oro (sulle 12 in palio) e diversi, ulteriori, piazzamenti sul podio. Grande vittoria azzurra nella competizione Open Proprio come è avvenuto nella recente Coppa del Mondo, la Nazionale Italiana Open del Commissario Tecnico Marco Lamberti composta da Luca Battista, Saverio Bari, Micael Caviglia, Matteo Ciccarelli, Filippo Cubeta ...