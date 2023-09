Triangolo allo stadio | Francesco Totti e Noemi Bocchi beccati a guardare una Story di Ilary Blasi

(Di martedì 19 settembre 2023) .Figuraccia per. Ieri l’ex capitano girosso si è recato con la compagna e due amiciTre Fontane di Roma per assistere al match tra Roma e il Frosinone primavera. In campo, c’era il suo primogenito Cristian che milita con il club ciociaro. La giovane promessa del calcio è entrata all’88esimo minuto. In tribuna, seduta a poca distanza da, c’era anche. Cristiane Melissa Monti (Foto Instagram)con la giovane “nuora”: “Le tifose numero uno” La conduttrice Mediaset ha fatto il tifo per Cristian insieme alla sua fidanzata Melissa Monti. “Le ...

Curiosità: Il triangolo è un poligono con tre lati.

E pur tuttavia, quello di Maryam Touzani è un film che riesce a sorprendere , e a regalare... L'evoluzione delformato dai tre protagonisti, il suo progressivo aggiustamento che va nella ...Non devono essere esattamente sereni i rapporti tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I due erano presenti insiemestadio per il debutto del figlio Cristian con la Primavera del Frosinone contro la Roma al Tre Fontane. Come si vede dal video pubblicato su Instagram da Sport Italia Tv , i due erano seduti ...

Blasi, Totti e Noemi, "triangolo" allo stadio. Pioggia di insulti ... Liberoquotidiano.it

Totti, Noemi e Ilary, 'triangolo' allo stadio: tutti sugli spalti per la partita di Christian. E l'amica mostr leggo.it

Non devono essere esattamente sereni i rapporti tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I due erano presenti insieme allo stadio per il debutto del figlio Cristian con la Primavera del Frosinone contro la ...Francesco Totti e Noemi Bocchi non sono gli unici sugli spalti a supportare il giovane esordiente Cristian Totti. Allo Stadio Tre Fontane per il match tra Roma e Frosinone Primavera ...