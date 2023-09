Tre vitamine fondamentali per gli sportivi | secondo la scienza

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 19 settembre 2023) Nel mondo dell’attività sportiva e dell’allenamento, raggiungere livelli ottimali di prestazioni richiede molto più che solo impegno e allenamento costante; la nutrizione, infatti, gioca un ruolo cruciale nel supportare il corpo durante l’esercizio intenso e nel favorire il recupero efficace dopo ogni sessione. Tra i numerosi nutrienti che compongono una dieta bilanciata, treemergono come elementiper migliorare le performance atletiche e per massimizzare i risultati. Questo articolo esplorerà nel dettaglio il ruolo cruciale della vitamina D, della vitamina C e del complesso vitaminico B nell’ambito dell’attività sportiva, contribuendo al supporto delle ossa, alla protezione contro lo stress ossidativo e all’efficienza del metabolismo energetico. Vitamina D Questa vitamina è cruciale per la salute delle ossa, poiché aiuta il ...