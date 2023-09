Tre stelle Michelin a Hiša Franko | Ana Roš è l’ottava chef donna a conquistarle

(Di martedì 19 settembre 2023) Ana Roš èal mondo a conquistare tre. La 50enne slovena dirige il ristorantea Caporetto, che ha appena ottenuto il prestigioso riconoscimento dalla Guida, primo nel Paese a raggiungere questo traguardo. “Un sogno che si è appena avverato” per tutta la famiglia del ristorante, vicinissimo al confine italiano, premiato per la creatività, l’innovazione e la dedizione alla creazione culinaria che ha portato avanti fino ad oggi. Il riconoscimento aVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da His?a(@hisa) La Guidaè sbarcata in Slovenia da appena 3 anni, ma vi ha trovato ...

E così ad oggi Hia Franko è l'unico ristorante in Slovenia a vantare tre stelle Michelin. Un riconoscimento che arriva solo tre anni dopo che la prestigiosa "guida rossa" è arrivata in Slovenia

