Curiosità: Alex Schwazer (Vipiteno, 26 dicembre 1984) è un marciatore italiano campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, squalificato per doping fino al 2024, nonostante l'archiviazione in Italia nel 2021 del procedimento penale per doping a carico dell'atleta, che non è stata accettata dalla giustizia internazionale e dall'Agenzia mondiale antidoping.

Sonoi calciatoridal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea in Serie A dopo le partite della quarta giornata. Si tratta di giocatori espulsi nel corso delle rispettive partite, ovvero ...LECCE - Confermatissimo Krstovic, autore digol nelle primepartite stagionali. Come ... Indisponibili: -: Baschirotto Genoa (4 - 3 - 2 - 1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, ...

Tre squalificati in Serie A, tutti per una giornata Agenzia ANSA

Serie A, tutti gli infortunati e gli squalificati per la quinta giornata Sky Sport

ROMA - La Lega Calcio ha reso note le decisioni del Giudice sportivo dopo la 4ª giornata di Serie A. Sono tre i calciatori squalificati, tutti per un turno e a seguito di un cartellino rosso. Si ...Sono tre i calciatori squalificati dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea in Serie A dopo le partite della quarta giornata. Si tratta di giocatori espulsi nel corso delle rispettive partite, ovvero ...