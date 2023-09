Travaglio a La7 | “Migranti? Dal governo vuoto spaventoso | fanno solo propaganda Da Meloni dichiarazioni di impotenza totale”

(Di martedì 19 settembre 2023) “Il decreto di oggi? Non c’è nulla di quello chee Salvini dicevano in campagna elettorale. Vedo che c’è la velleità di aumentare i posti nei centri di permanenza, che in realtà sono delle gabbie, sono centri di detenzione. E chi vi rimane non ha commesso nessun reato”. Lo ha detto il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, in merito al decreto approvato lunedì 18 settembre dalguidato da Giorgiasulla gestione dei flussi migratori. “È l’ennesimaper coprire ildi idee di questo, che è la vera cosa preoccupante – ha continuatoa Lampedusa ha detto ‘ci metto la faccia’. Ma quale faccia? Quella del blocco navale, ...

Curiosità: Marco Travaglio (Torino, 13 ottobre 1964) è un giornalista, saggista e opinionista italiano, dal 3 febbraio 2015 direttore della versione cartacea de il Fatto Quotidiano.

