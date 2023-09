Traffico Roma del 19-09-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 settembre 2023) LuceverdeBentrovati a nuovo aggiornamento da Simone Cerchiara sulla tangenziale da circa un’ora incidente code all’altezza dello Scalo San Lorenzo direzione Tiburtina Nomentana percussioni a Porta Maggiore e sulle strade di San Giovanni sulla tangenziale nel tratto San Lorenzo San Giovanni Inoltre intenso ilverso San Giovanni zona di San Giovanni anche con disagi abbiamo code lungo via Druso e via dell’Amba Aradam sulla via Appia Antica code tra Ardeatina e Porta San Sebastianoverso lo stadio dalla Flaminia dalla Prati e dal centro in questi casi in particolare sul lungotevere sulla circonvallazione Clodia stasera all’Olimpico Lazio Atletico Madrid di Champions League con i mezzi pubblici il tram 2 da Piazzale Flaminio zona sud dicuisul viale Marconi è lungo ...